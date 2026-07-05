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Сегодня, 12:24

Дзюба допустил, что Возинья станет следующим президентом Кабо-Верде: «Там живет 13 человек — не удивлюсь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира-2026.

«Сейчас посмотрим, не отпишутся ли от него в течение нескольких дней. Но он крутой! Красавец! Мужик, который приехал на турнир ноунеймом, а сейчас о нем все говорят. Прикольно. Это такая американская тема — создать героя. Много вратарей, которые круто смотрятся. Да и африканские сборные вообще удивили — уверенно прибавили. Возинья следующий президент Кабо-Верде? Да их там 13 человек (проживает), поэтому не удивлюсь», — сказал Дзюба «СЭ».

Ранее Возинья стал самым популярным голкипером в социальных сетях по числу подписчиков.
После матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Аргентины (2:3 после дополнительного времени) на аккаунт 40-летнего голкипера подписаны 21,5 миллиона человек.

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на чемпионате мира, уступив Аргентине в 1/16 финала со счетом 2:3 после дополнительного времени. Для африканской команды нынешний турнир стал дебютным мировым первенством.

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