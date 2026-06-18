Беллингем: «Быстрый гол в начале второго тайма помог сборной Англии»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Хорватией (4:2) в 1-м туре чемпионата мира-2026.

«В первом тайме мы были немного нервными и осторожными. Сборная Англии хорошо выстроилась в обороне, хорошо прессинговала, хорошо играла в обороне без мяча, но с мячом, вероятно, немного торопилась. Затем во втором тайме мы показали более приятный ритм, и именно тогда все увидели нашу лучшую игру. Быстрый гол в начале второго тайма дал нам хорошую основу... Я думаю, что во втором тайме мы играли на хорошем уровне, интенсивность без мяча была на высшем уровне, вышедшие на замену игроки были невероятны», — приводит официальный сайт ФИФА слова Беллингема.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во 2-м туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.