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18 июня, 01:53

Беллингем: «Быстрый гол в начале второго тайма помог сборной Англии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Хорватией (4:2) в 1-м туре чемпионата мира-2026.

«В первом тайме мы были немного нервными и осторожными. Сборная Англии хорошо выстроилась в обороне, хорошо прессинговала, хорошо играла в обороне без мяча, но с мячом, вероятно, немного торопилась. Затем во втором тайме мы показали более приятный ритм, и именно тогда все увидели нашу лучшую игру. Быстрый гол в начале второго тайма дал нам хорошую основу... Я думаю, что во втором тайме мы играли на хорошем уровне, интенсивность без мяча была на высшем уровне, вышедшие на замену игроки были невероятны», — приводит официальный сайт ФИФА слова Беллингема.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во 2-м туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

Джуд Беллингем забивает третий гол в&nbsp;ворота сборной Хорватии.Англия и Хорватия выдали самый яркий матч на ЧМ. Шесть голов, 32 удара и чудо-сейвы Ливаковича
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