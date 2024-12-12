Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:15

Кордоба: «Сделаю все, чтобы Колумбия сыграла на чемпионате мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» признался, что мечтает сыграть на ЧМ-2026.

— У Колумбии большие шансы отобраться на ЧМ-2026. Сыграть на мундиале — ваша мечта?

— Конечно! Это одна из тех вещей, которые меня всегда мотивировали. Играть на чемпионате мира — одно из моих главных желаний. Сделаю все, чтобы это свершилось.

— Формат чемпионата мира изменился. Не кажется, что с увеличением команд турнир потеряет в уровне?

— Честно говоря, я просто хочу насладиться этим турниром. Не многим дается такая возможность. Если у меня она будет, то мне не важно, с кем играть.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

Турнир пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Джон Кордоба
Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
ФК Краснодар
Читайте также
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Россия приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жеребьевка отбора чемпионата мира в Европе: дата и время проведения церемонии

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости