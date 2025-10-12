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12 октября 2025, 01:07

Гаттузо: «Реализация моментов в игре с Эстонией могла быть и получше, но я не переживаю из-за этого»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Эстонией (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«В отборочном цикле не бывает простых матчей, и эстонцы сегодня проявили много желания, бились от души и много бегали. Мы же продолжали играть интенсивно. Реализация моментов могла быть и получше, но я не переживаю из-за этого. Я всем очень доволен. Сейчас мы поднялись на второе место в группе, хотя это пока еще ничего не значит. О каких-то достижениях можно говорить только по факту зафиксированных, конечных свершений», — цитирует пресс-служба УЕФА Гаттузо.

Италия одержала третью победу подряд под руководством Дженнаро Гаттузо и занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах. Эстония идет на четвертой строчке — 3 очка в 6 играх.

Криштиану Роналду не&nbsp;реализовал пенальти в&nbsp;матче с&nbsp;Ирландией.Келлехер отменил великий рекорд Роналду, у Холанна снова хет-трик, Испания и Италия уверенно победили
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Дженнаро Гаттузо
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