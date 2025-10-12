Гаттузо: «Реализация моментов в игре с Эстонией могла быть и получше, но я не переживаю из-за этого»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Эстонией (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«В отборочном цикле не бывает простых матчей, и эстонцы сегодня проявили много желания, бились от души и много бегали. Мы же продолжали играть интенсивно. Реализация моментов могла быть и получше, но я не переживаю из-за этого. Я всем очень доволен. Сейчас мы поднялись на второе место в группе, хотя это пока еще ничего не значит. О каких-то достижениях можно говорить только по факту зафиксированных, конечных свершений», — цитирует пресс-служба УЕФА Гаттузо.

Италия одержала третью победу подряд под руководством Дженнаро Гаттузо и занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах. Эстония идет на четвертой строчке — 3 очка в 6 играх.