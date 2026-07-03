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Сегодня, 12:20

Джастин Бибер может выступить в перерыве финала чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность пригласить канадского исполнителя Джастина Бибера выступить в перерыве финального матча чемпионата мира, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По его данным, артист может присоединиться к американской певице Мадонне, колумбийской исполнительнице Шакире и корейской поп-группе BTS.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля, финальный матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

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