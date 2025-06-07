Доннарумма не нашел объяснений поражению от Норвегии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение в матче отбора чемпионата мира-2026 с Норвегией (0:3).

«Прямо сейчас у меня нет объяснений. Я здесь только потому, что уважаю СМИ, но мы должны признать, что эта игра сборной Италии была не той, что заслуживали болельщики. Мы должны хорошенько подумать о себе и попытаться выбраться из этой ямы все вместе. Мы — Италия, и такой матч неприемлем. Нужно поговорить, каждый из нас должен признать свои ошибки, а затем вместе выйти из ситуации», — цитирует Доннарумму TuttoMercatoWeb.

Сборная Италии провела свой первый матч в отборе ЧМ-2026 и занимает четвертое место в группе I. 9 июня итальянцы сыграют дома с Молдавией.