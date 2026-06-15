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15 июня, 19:31

Дуглас Сантос заявил, что его начали чаще узнавать в Бразилии после попадания в состав на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос рассказал, что после попадания в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года его стали чаще узнавать на родине.

Футболист отметил, что в прошлом месяце прилетал в Жуан-Песоа на несколько выходных перед началом турнира. По словам игрока, в аэропорту и на улицах города к нему подходило заметно больше людей, чем раньше.

«Как будто я играю за «Фламенго». Теперь меня все знают», — цитирует Сантос O Globo.

14 июня Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии в матче группового этапа ЧМ-2026 с Марокко (1:1).

Следующий матч на турнире бразильцы проведут против сборной Гаити (20 июня).

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