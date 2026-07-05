Дешам дал указание защищать Мбаппе в матче с Парагваем: «Попросил парней быть рядом с Килианом»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что дал своим игрокам указание защищать форварда Килиана Мбаппе в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игра завершилась победой французов — 1:0. Пенальти на 70-й минуте реализовал Мбаппе.

«В конце я попросил двух наших самых крупных парней быть рядом с Килианом. Парагвайцы собирались сбить его с ног. Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись», — сказал Дешам журналистам после игры.

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко, которое победило Канаду (3:0).