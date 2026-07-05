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Сегодня, 11:58

Дешам дал указание защищать Мбаппе в матче с Парагваем: «Попросил парней быть рядом с Килианом»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что дал своим игрокам указание защищать форварда Килиана Мбаппе в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игра завершилась победой французов — 1:0. Пенальти на 70-й минуте реализовал Мбаппе.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Хуан Касерес в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай&nbsp;&mdash; Франция 5&nbsp;июня.Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

«В конце я попросил двух наших самых крупных парней быть рядом с Килианом. Парагвайцы собирались сбить его с ног. Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись», — сказал Дешам журналистам после игры.

Фол Хуана Хосе Касереса на&nbsp;Килиане Мбаппе.Парагвай — Франция: судья не удалил Касереса

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко, которое победило Канаду (3:0).

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