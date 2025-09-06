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6 сентября 2025, 09:43

Де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов из-за травмы

Павел Лопатко
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

Королевский футбольный союз Нидерландов уточнил информацию по поводу травмы полузащитника национальной сборной и «Барселоны» Френки де Йонга.

28-летний футболист был вынужден вернуться в расположение клуба после повреждения, полученного в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Польшей (1:1).

Игрок пропустит матч с Литвой, который запланирован на 7 сентября.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что во время матча с поляками де Йонг почувствовал напряжение в ягодичных мышцах. В результате он был заменен на 83-й минуте.

Де Йонг в 60 матчах за сборную забил 2 гола и сделал 8 результативных передач.

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