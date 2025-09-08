Де ла Фуэнте после разгрома Турции: «Горжусь своими футболистами и сборной»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что гордится игрой национальной команды против Турции (6:0) в квалификации чемпионата мира.

«Вы говорите с тренером, который гордится футболистами, национальной сборной и тем, как мы представляем свою страну. Команда продолжает и продолжает расти и прибавлять. И я первый, кто удивлен.

У нас есть фантастические игроки, и он — еще один пример футболиста, который многое делает правильно, который является гением, топом мирового уровня, но иногда не пользуется признанием в Испании. Микель — один из лучших в мире на своей позиции», — сказал тренер на пресс-конференции.

Испания (6 очков) лидирует в группе E. Турция (3) идет третьей в квартете.