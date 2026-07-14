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14 июля, 19:20

Данила Козловский сказал, какие команды выйдут в финал чемпионата мира

Данила Козловский.

В полуфинале чемпионата мира сыграют Франция — Испания и Англия — Аргентина.

— Мой финал мечты — Франция — Аргентина. Это будет уже новая игра. Мне симпатична сборная Испании, хотя футбол, который команда показывала последние два-три матча, смотреть было сложно. Футбол англичан не вызывает у меня теплых эмоций.

Мне, конечно же, с точки зрения некой легенды и эмоций хочется, чтобы Месси, который в феноменальной форме, выиграл ЧМ. Аргентина, конечно, уже закрыла вопрос и стала чемпионом в Катаре. Если они не станут победителями, то не так страшно. Но то, как они играют, при всех прочих вещах, которые связаны с решением судей, вызывающих дискуссии, с реакцией Инфантино на трибунах, все равно это яркая, интересная команда, создающая себе проблемы на ровном месте, а потом их героически преодолевающая. И хочется, чтобы Месси второй раз поднял кубок.

Ламин Ямаль и&nbsp;Килиан Мбаппе. Репродукция картины &laquo;Битва про Рокруа&raquo;.Как Франция скинула Испанию с европейского трона. Главная война полуфиналистов ЧМ


Французы, с моей точки зрения, самая сильная сборная на этом чемпионате, обладающая колоссальными футболистами. Та же история и с Мбаппе, который в 2018 году стал чемпионом в России, потом выдающийся финал в Катаре с хет-триком, и это тоже своего рода история, — сказал Козловский.

Полный выпуск шоу от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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