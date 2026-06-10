Суперкомпьютер назвал Испанию главным фаворитом ЧМ-2026

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал сборную Испании главным фаворитом на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Шансы на триумф испанцев Opta оценила в 16 процентов. Вероятность победы Франции по версии суперкомпьютера — 12,9 процента, а Англии — 10,8.

В десятку фаворитов турнира платформа включила Португалию (7,1%), Бразилию (6,6%), Германию (5,9%), Нидерланды (3,9%), Норвегию (3,5%) и Бельгию (2,4%).

Чемпионат мира состоится с 10 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе сборная Испании сыграет со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max