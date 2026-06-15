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15 июня, 16:30

ЧМ по футболу 2026 года: список комментаторов Матч ТВ 15-21 июня

15 июня продолжится групповой этап чемпионата мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Опубликованы имена комментаторов медиахолдинга «Матч!», которые будут работать на играх ЧМ-2026 на предстоящей неделе.

15 июня

18.40. Испания — Кабо-Верде (Михаил Меламед)

21.40. Бельгия — Египет (Дмитрий Шнякин)

16 июня

00.40. Саудовская Аравия — Уругвай (Роман Нагучев)

03:40. Иран — Новая Зеландия (Семён Зигаев)

21.40. Франция — Сенегал (Роман Трушечкин)

17 июня

00.40. Ирак — Норвегия (Александр Аксёнов)

03.40. Аргентина — Алжир (Роман Нагучев)

06.40. Австрия — Иордания (Дмитрий Жичкин)

19.40. Португалия — ДР Конго (Константин Генич)

22.40. Англия — Хорватия (Александр Неценко)

18 июня

01.40. Гана — Панама (Сергей Дурасов)

04.40. Узбекистан — Колумбия (Станислав Минин)

18.40. Чехия — ЮАР (Михаил Моссаковский)

21.40. Швейцария — Босния и Герцеговина (Артём Шмельков)

19 июня

00.40. Канада — Катар (Роман Трушечкин)

03.40. Мексика — Южная Корея (Михаил Моссаковский)

21.40. США — Австралия (Дмитрий Шнякин)

20 июня

00.40. Шотландия — Марокко (Александр Неценко)

03.10. Бразилия — Гаити (Олег Пирожков)

05.40. Турция — Парагвай (Александр Аксёнов)

19.40. Нидерланды — Швеция (Константин Генич)

22.40. Германия — Кот-д'Ивуар (Станислав Минин)

21 июня

02.40. Эквадор — Кюрасао (Дмитрий Жичкин)

06.40. Тунис — Япония (Михаил Меламед)

18.40. Испания — Саудовская Аравия (Сергей Дурасов)

21.40. Бельгия — Иран (Артём Шмельков)

22 июня

00.40. Уругвай — Кабо-Верде (Семен Зигаев)

03.40. Новая Зеландия — Египет (Олег Пирожков)

Время начала трансляций — московское

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде досутпны в разделе турнира на сайте «СЭ».

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