ЧМ по футболу 2026 года: список комментаторов Матч ТВ 15-21 июня
Опубликованы имена комментаторов медиахолдинга «Матч!», которые будут работать на играх ЧМ-2026 на предстоящей неделе.
15 июня
18.40. Испания — Кабо-Верде (Михаил Меламед)
21.40. Бельгия — Египет (Дмитрий Шнякин)
16 июня
00.40. Саудовская Аравия — Уругвай (Роман Нагучев)
03:40. Иран — Новая Зеландия (Семён Зигаев)
21.40. Франция — Сенегал (Роман Трушечкин)
17 июня
00.40. Ирак — Норвегия (Александр Аксёнов)
03.40. Аргентина — Алжир (Роман Нагучев)
06.40. Австрия — Иордания (Дмитрий Жичкин)
19.40. Португалия — ДР Конго (Константин Генич)
22.40. Англия — Хорватия (Александр Неценко)
18 июня
01.40. Гана — Панама (Сергей Дурасов)
04.40. Узбекистан — Колумбия (Станислав Минин)
18.40. Чехия — ЮАР (Михаил Моссаковский)
21.40. Швейцария — Босния и Герцеговина (Артём Шмельков)
19 июня
00.40. Канада — Катар (Роман Трушечкин)
03.40. Мексика — Южная Корея (Михаил Моссаковский)
21.40. США — Австралия (Дмитрий Шнякин)
20 июня
00.40. Шотландия — Марокко (Александр Неценко)
03.10. Бразилия — Гаити (Олег Пирожков)
05.40. Турция — Парагвай (Александр Аксёнов)
19.40. Нидерланды — Швеция (Константин Генич)
22.40. Германия — Кот-д'Ивуар (Станислав Минин)
21 июня
02.40. Эквадор — Кюрасао (Дмитрий Жичкин)
06.40. Тунис — Япония (Михаил Меламед)
18.40. Испания — Саудовская Аравия (Сергей Дурасов)
21.40. Бельгия — Иран (Артём Шмельков)
22 июня
00.40. Уругвай — Кабо-Верде (Семен Зигаев)
03.40. Новая Зеландия — Египет (Олег Пирожков)
Время начала трансляций — московское
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