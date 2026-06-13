ЧМ по футболу 2026: когда играют фавориты турнира
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а групповой этап разделен на 12 квартетов.
«СЭ» публикует расписание матчей на ЧМ-2026 для семи топ-сборных — Бразилии, Аргентины, Англии, Франции, Испании, Германии и Португалии. Время начала матчей указано московское.
Бразилия, группа C
14 июня, 01.00. Бразилия — Марокко
20 июня, 03.30. Бразилия — Гаити
25 июня, 01.00. Шотландия — Бразилия
Аргентина, группа J
17 июня, 04.00. Аргентина — Алжир
22 июня, 20.00. Аргентина — Австрия
28 июня, 05.00. Иордания — Аргентина
Англия, группа L
17 июня, 23.00. Англия — Хорватия
23 июня, 23.00. Англия — Гана
28 июня, 00.00. Панама — Англия
Франция, группа I
16 июня, 22.00. Франция — Сенегал
23 июня, 00.00. Франция — Ирак
26 июня, 22.00. Норвегия — Франция
Испания, группа H
15 июня, 19.00. Испания — Кабо-Верде
21 июня, 19.00. Испания — Саудовская Аравия
27 июня, 03.00. Уругвай — Испания
Германия, группа E
14 июня, 20.00. Германия — Кюрасао
20 июня, 23.00. Германия — Кот-д'Ивуар
25 июня, 23.00. Эквадор — Германия
Португалия, группа K
17 июня, 20.00. Португалия — ДР Конго
23 июня, 20.00. Португалия — Узбекистан
28 июня, 02.30. Колумбия — Португалия
Матчи этих сборных входят в число самых ожидаемых на групповом этапе. Бразилия остается единственной командой, сыгравшей на всех чемпионатах мира, Аргентина защищает титул, завоеванный в Катаре в 2022 году, а Англия, Франция, Испания, Германия и Португалия входят в число главных претендентов на борьбу в плей-офф.
Следить за расписанием, результатами матчей, таблицами групп и статистикой чемпионата мира по футболу — 2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».
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