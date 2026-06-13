ЧМ по футболу 2026: когда играют фавориты турнира

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а групповой этап разделен на 12 квартетов.

«СЭ» публикует расписание матчей на ЧМ-2026 для семи топ-сборных — Бразилии, Аргентины, Англии, Франции, Испании, Германии и Португалии. Время начала матчей указано московское.

Бразилия, группа C

14 июня, 01.00. Бразилия — Марокко

20 июня, 03.30. Бразилия — Гаити

25 июня, 01.00. Шотландия — Бразилия

Аргентина, группа J

17 июня, 04.00. Аргентина — Алжир

22 июня, 20.00. Аргентина — Австрия

28 июня, 05.00. Иордания — Аргентина

Англия, группа L

17 июня, 23.00. Англия — Хорватия

23 июня, 23.00. Англия — Гана

28 июня, 00.00. Панама — Англия

Франция, группа I

16 июня, 22.00. Франция — Сенегал

23 июня, 00.00. Франция — Ирак

26 июня, 22.00. Норвегия — Франция

Испания, группа H

15 июня, 19.00. Испания — Кабо-Верде

21 июня, 19.00. Испания — Саудовская Аравия

27 июня, 03.00. Уругвай — Испания

Германия, группа E

14 июня, 20.00. Германия — Кюрасао

20 июня, 23.00. Германия — Кот-д'Ивуар

25 июня, 23.00. Эквадор — Германия

Португалия, группа K

17 июня, 20.00. Португалия — ДР Конго

23 июня, 20.00. Португалия — Узбекистан

28 июня, 02.30. Колумбия — Португалия

Матчи этих сборных входят в число самых ожидаемых на групповом этапе. Бразилия остается единственной командой, сыгравшей на всех чемпионатах мира, Аргентина защищает титул, завоеванный в Катаре в 2022 году, а Англия, Франция, Испания, Германия и Португалия входят в число главных претендентов на борьбу в плей-офф.

Следить за расписанием, результатами матчей, таблицами групп и статистикой чемпионата мира по футболу — 2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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