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11 июня, 16:35

Булыкин предсказал результативную ничью в матче Южная Корея — Чехия

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче Южная Корея — Чехия на чемпионате мира-2026.

«В этом матче ожидаю первую ничью на турнире. Думаю, будет результативная игра. У обеих команд есть хорошие нападающие на острие. У южнокорейцев — Сон, а у чехов — Шик. И тот и другой могут забить. Спрогнозирую голы от обоих и результативную ничью. Футболисты в составах команд хорошие», — сказал Булыкин «СЭ».

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ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Матч Южная Корея — Чехия начнется 12 июня в 05:00 по московскому времени.

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