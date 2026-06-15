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15 июня, 00:00

Файзуллаев — о Роналду: «Всегда мечтал сыграть против Криштиану! Хотя я фанат Месси»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Getty Images

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча против Португалии на ЧМ-2026.

Как думаете, Португалия сейчас сильнее с Роналду или без него?

— Может быть, в прессинге — без него. Но, когда Криштиану на поле, это придает уверенности команде. Он в любой момент может решить исход игры. Это один из лучших игроков в истории футбола, и нет никаких сомнений, что он по-прежнему на поле может что-то решать.

Ждете уже момента, когда выйдете против него?

Очень-очень жду, конечно. Всегда об этом мечтал, когда по телевизору смотрел его игру. Несмотря на то что сам я фанат Месси, Криштиану тоже мне очень нравится. Сыграть против него — конечно, это мечта.

— Роналду, помню, даже присылал видеоприветствие узбекскому народу вместе с Жалолиддином Машариповым, когда они играли вдвоем за «Аль-Наср».

— Да-да-да. В соцсетях это завирусилось. Наш брат играл с ним, многому научился, а Криштиану делится с ним какими-то моментами. В конце тренировки они соревновались в ударах.

— И кто выиграл?

— Это рассказывать не буду, ха-ха!

Сборная Узбекистана сыграет с Португалией 23 июня, матч начнется в 20.00 (мск).

Аббосбек Файзуллаев.«Всегда буду благодарен ЦСКА. Он помог мне зацепиться в сборной». Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»

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