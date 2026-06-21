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Сегодня, 21:12

Рианчо о победе Испании: «Саудовская Аравия не была сильным соперником, но матч против нее идет нам на пользу»

Дарик Агаларов

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился с «СЭ» мнением о победе сборной Испании над Саудовской Аравией (4:0) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

«Кажется, мы стали играть лучше. Теперь мы должны быть последовательными и надеяться, что так будет и впредь. Саудовская Аравия не была сильным соперником. Матч против нее идет нам на пользу», — сказал Рианчо «СЭ».

Испания с 4 очками возглавила таблицу группы Н. Саудовская Аравия (1 очко) опустилась на третье место. 27 июня в заключительном туре групповой стадии испанцы сыграют с Уругваем, а саудовцы — с Кабо-Верде.

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