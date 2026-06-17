Непомнящий верит в победу Ганы в матче ЧМ-2026 против Панамы

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура группы L Гана — Панама на ЧМ-2026.

«Гана ранее была одной из сильнейших команд Африки. Но затем она стала терять свои качества по непонятным причинам. По сборной Панамы вообще говорить очень сложно, да и в целом нечего. О ней мало что известно. Для меня фаворитами в этой встрече являются ганцы. Ставлю на их победу!», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч группы L Гана — Панама пройдет в ночь на 18 июня и начнется в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.