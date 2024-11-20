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Сегодня, 04:55

Сборная Чили выиграла у Венесуэлы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосе Андрес Мартинес и Габриэль Суасо.
Фото AFP

Сборная Чили переиграла команду Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго.

Жефферсон Саварино и Рубен Рамирес забили голы венесуэльцев. У чилийцев забитыми мячами отметились Эдуардо Варгас и Лукас Кепеда, оформивший дубль, а также автогол на счету венесуэльского полузащитника Томаса Ринкона.

Венесуэла с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Перу идет на 9-й строчке — 9 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
20 нояб, 03:00. Nacional Julio Martinez Pradanos (Сантьяго)
Чили
4:2
Венесуэла
Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Чили по футболу
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