Сборная Чили выиграла у Венесуэлы

Сборная Чили переиграла команду Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго.

Жефферсон Саварино и Рубен Рамирес забили голы венесуэльцев. У чилийцев забитыми мячами отметились Эдуардо Варгас и Лукас Кепеда, оформивший дубль, а также автогол на счету венесуэльского полузащитника Томаса Ринкона.

Венесуэла с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Перу идет на 9-й строчке — 9 очков.