Чили — Эквадор: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира
Чили примет Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира
Сборные Чили и Эквадора встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 26 февраля. Игра пойдет на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили) и начнется в 3.00 по московскому времени.
Ключевые события игры Чили — Эквадор можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru на платной основе.
В южноамериканском отборе чемпионата мира Эквадор находится на втором месте с 22 очками. Чили располагается на последней, 10-й строчке с девятью очками. В первой половине турнира команды сыграли вничью (1:1).
ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.
