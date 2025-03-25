Сборные Чили и Эквадора встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 26 февраля. Игра пойдет на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Чили — Эквадор можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru на платной основе.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

26 марта, 03:00. Nacional Julio Martinez Pradanos (Сантьяго)

В южноамериканском отборе чемпионата мира Эквадор находится на втором месте с 22 очками. Чили располагается на последней, 10-й строчке с девятью очками. В первой половине турнира команды сыграли вничью (1:1).

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.