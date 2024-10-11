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Чили — Бразилия: смотреть матч отбора чемпионата мира онлайн

Чили и Бразилия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Чили примет сборную Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира в ночь на пятницу, 11 октября. Матч пройдет на стадионе «Насиональ де Чили» в Сантьяго (Чили) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будут каналы «Матч ТВ» вместе с сайтом matchtv.ru (начало эфира в 2.55), «Матч! Футбол 1» (начало эфира в 2.50) и онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции федерального канала, при наличии подписки на сервисы).

Ключевые события игры Чили — Бразилия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 окт, 03:00. Nacional Julio Martinez Pradanos (Сантьяго)
Чили
Бразилия

После 8 туров отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке Чили с 5 очками идет на 9-м месте, Бразилия — с 10 очками на 5-й строчке.

Сборная Бразилии по футболу
Сборная Чили по футболу
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