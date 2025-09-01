Черногория — Чехия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Черногория и Чехия встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Черногории и Чехии встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Под Горицом» в Подгорице, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Черногория — Чехия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.
Предыдущая встреча сборных в отборе чемпионата мира состоялась в июне и завершилась победой Чехии со счетом 2:0.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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