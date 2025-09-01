Черногория и Чехия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Черногории и Чехии встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Под Горицом» в Подгорице, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Черногория — Чехия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

05 сентября 2025, 21:45. Градски (Подгорица)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Предыдущая встреча сборных в отборе чемпионата мира состоялась в июне и завершилась победой Чехии со счетом 2:0.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.