Чемпионат мира по футболу 2026 года: где будет финал турнира

Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля. Игру примет арена «Металайф Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В финале предыдущего чемпионата мира встречались национальные команды Аргентины и Франции. Тогда победу одержали аргентинцы (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место. Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня.

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