Reuters: Трамп лично попросил Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США

Президент США Дональд Трамп перед 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Бельгии позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию американского форварда Фоларина Балогуна, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

5 июля ФИФА объявила о приостановлении одноматчевой дисквалификации 24-летнего футболиста с испытательным сроком в один год. После этого Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором поблагодарил организацию, отметив, что ФИФА «исправила великую несправедливость».

Балогун получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча США с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира. После решения ФИФА американец сможет принять участие в игре против Бельгии, которая состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.