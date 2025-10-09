Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 9 октября

В октябре проходят очередные игры отборочного турнира чемпионата мира-2026. В четверг, 9 октября, в Европе будут сыграны восемь матчей цикла.

Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 9 октября (четверг)

Время начала матчей — московское.

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Платформа также покажет перекличку матчей, которая начнется в 20.55 мск.

Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».