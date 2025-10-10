Чемпионат мира-2026: трансляция матчей отбора в Европе 10 октября
10 октября будут проходить матчи отбора чемпионата мира в Европе
В октябре проходят матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В пятницу, 10 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.
Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в пятницу, 10 октября
- 17.00. Казахстан — Лихтенштейн
- 21.45. Франция — Азербайджан
- 21.45. Косово — Словения
- 21.45. Исландия — Украина
- 21.45. Германия — Люксембург
- 21.45. Бельгия — Северная Македония
- 21.45. Швеция — Швейцария
- 21.45. Северная Ирландия — Словакия
Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.
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