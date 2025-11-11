Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 16 ноября
Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 16 ноября
В воскресенье, 16 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на Чемпионат мира-2026 состоятся восемь матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.
Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (16 ноября)
17.00. Венгрия — Ирландия
17.00. Португалия — Армения
20.00. Сербия — Латвия
20.00. Азербайджан — Франция
20.00. Албания — Англия
20.00. Украина — Исландия
22.45. Италия — Норвегия
22.45. Израиль — Молдавия
Время начала — московское.
За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
