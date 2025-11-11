Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 15 ноября

Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 15 ноября

В субботу, 15 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на Чемпионат мира-2026 состоятся 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (15 ноября)

17.00. Казахстан — Бельгия

20.00. Лихтенштейн — Уэльс

20.00. Грузия — Испания

20.00. Кипр — Австрия

20.00. Турция — Болгария

22.45. Греция — Шотландия

22.45. Босния и Герцеговина — Румыния

22.45. Швейцария — Швеция

22.45. Дания — Белоруссия

22.45. Словения — Косово

Время начала — московское.

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.