Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 14 ноября

Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026 состоятся шесть матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (14 ноября)

20.00. Финляндия — Мальта

22.45. Словакия — Северная Ирландия

22.45. Гибралтар — Черногория

22.45. Люксембург — Германия

22.45. Польша — Нидерланды

22.45. Хорватия — Фарерские острова

Время начала — московское.

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.