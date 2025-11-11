Футбол
11 ноября, 18:00

Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 13 ноября

Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 13 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей чемпионата мира по футболу.
Фото Global Look Press

В четверг, 13 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026 состоятся восемь матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (13 ноября)

20.00. Азербайджан — Исландия

20.00. Армения — Венгрия

20.00. Норвегия — Эстония

22.45. Андорра — Албания

22.45. Англия — Сербия

22.45. Франция — Украина

22.45. Ирландия — Португалия

22.45. Молдавия — Италия

Время начала — московское.

За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на чемпионате мира

Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 14 ноября

