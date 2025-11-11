Чемпионат мира 2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 13 ноября
Опубликовано расписание отборочного турнира в Европе чемпионата мира 2026 на 13 ноября
В четверг, 13 ноября, в рамках отборочного турнира в Европе на чемпионат мира-2026 состоятся восемь матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня.
Расписание отбора в Европе на чемпионат мира-2026 (13 ноября)
20.00. Азербайджан — Исландия
20.00. Армения — Венгрия
20.00. Норвегия — Эстония
22.45. Андорра — Албания
22.45. Англия — Сербия
22.45. Франция — Украина
22.45. Ирландия — Португалия
22.45. Молдавия — Италия
Время начала — московское.
За результатами игр можно следить в разделе ЧМ по футболу 2026 на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире трансляции матчей доступны на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
