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9 октября 2025, 09:15

Чехия — Хорватия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Чехия и Хорватия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Чехии и Хорватии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 9 октября. Игра на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.
09 октября 2025, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
0:0
Хорватия

Игру Чехия — Хорватия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Отслеживать ключевые события игры Чехия — Хорватия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Чехия и Хорватия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. Первый матч между соперниками состоялся 9 июня и завершился победой чехов (5:1).

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