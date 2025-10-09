Чехия — Хорватия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Чехии и Хорватии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 9 октября. Игра на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

09 октября 2025, 21:45. Fortuna Arena (Прага)

Игру Чехия — Хорватия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Отслеживать ключевые события игры Чехия — Хорватия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Чехия и Хорватия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. Первый матч между соперниками состоялся 9 июня и завершился победой чехов (5:1).