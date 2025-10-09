Чехия — Хорватия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Чехия и Хорватия встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Чехии и Хорватии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 9 октября. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге и начнется в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры Чехия — Хорватия можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 20.55 мск.
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.
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