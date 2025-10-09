Чехия — Хорватия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Чехия и Хорватия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Чехии и Хорватии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в четверг, 9 октября. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Чехия — Хорватия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

09 октября 2025, 21:45. Fortuna Arena (Прага)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 20.55 мск.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.