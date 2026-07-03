Непомнящий считает, что у Кабо-Верде нет шансов пройти в 1/8 финала ЧМ-2026: «Аргентина играет изысканно»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 Аргентина — Кабо-Верде.

«Раньше на вопрос о фаворитах этого чемпионата я отвечал следующим образом: Испания, Франция, Англия. Затем посмотрел несколько игр сборной Аргентины, и теперь вижу, что серьезно ошибался. Аргентина если не явный фаворит турнира, то один из них, потому что и команда в порядке, и Месси в порядке. У соперника шансов нет. Конечно, любая сборная, которая попала в плей-офф, может оказать сопротивление, но мы видим, что аргентинцы играют изысканно», — сказал Непомнящий «СЭ».

Аргентина вышла в плей-офф с первого места группы J, набрав 9 очков. Сборная Кабо-Верде прошла в 1/16 финала со второго места с 3 очками в группе H.

Сборная Аргентины встретится с Кабо-Верде в субботу, 4 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало игры — в 1.00 мск. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Александр Антоняк