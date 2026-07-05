Булыкин: «Бразилия не та грозная сила, которая была раньше. У Норвегии есть шанс»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 Бразилия — Норвегия.

«Бразилия уже не та грозная сила, которая была раньше. Сейчас ее тренирует Карло Анчелотти, а где он, там обычно и фарт. Понятно, что Бразилия в этой паре является фаворитом. Но учитывая, какой футбол показывает Норвегия, то у норвежцев есть шанс. Они могу преподнести сюрприз. Нас ждет интересное противостояние», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч Бразилия — Норвегия пройдет 5 июня на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.