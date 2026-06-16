Бышовец считает Францию фаворитом в матче ЧМ-26 против Сенегала

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Сенегал на чемпионате мира-2026.

«Франция со своим уровнем игроков, особенно атакующих, должна выигрывать. Опыт Дешама как игрока, как тренера невероятен. Адаптация к условиям чемпионата мира у французов всегда была на высоком уровне. Можно спокойно говорить о большом преимуществе сборной Франции», — сказал Бышовец «СЭ».

Матч группы I пройдет 16 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян