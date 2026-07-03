Булыкин считает, что Египет обыграет Австралию в 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Австралии против Египта в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Думаю, Египет должен пройти дальше за счет своих лидеров. Конечно, будет нелегко. Сейчас всем тяжело со всеми. Игры с немцами, голландцами и бельгийцами тому пример. Надо играть до последних минут. Какой ты фаворит на бумаге — не так важно. Самое главное — победить», — сказал Булыкин «СЭ».

Игра пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США) 3 июля и начнется в 21.00 мск.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Австралия вышла в плей-офф со второго места в группе D, набрав 4 очка. В заключительном туре австралийцы сыграли вничью с Парагваем (0:0) и гарантировали себе место в 1/16 финала.

Египет занял второе место в группе G с 5 очками. В 3-м туре египтяне сыграли вничью с Ираном (1:1) и впервые в истории вышли из группы на чемпионате мира.

Давид Петросян