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Сегодня, 14:37

Булыкин считает, что арбитр матча Франция — Парагвай потерял нити игры

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе сборной Франции над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Не очень понравился матч. Хотелось увидеть красивый футбол, а было очень много провокаций. Был очень вязкий футбол со стороны Парагвая. Это понятно, потому что Франция очень сильная сборная, которая является фаворитом. Поэтому Парагвай так действовал. Удивили и несколько решений арбитра. Кажется, что он потерял нити игры. Хорошо, что в моменте с пенальти ВАР правильно вмешался в эпизод», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборная Франции вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Марокко. Этот матч состоится 9 июля.

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