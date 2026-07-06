Бруно Гимараэс стал первым игроком сборной Бразилии за 40 лет, не реализовавшим пенальти на ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимараэс стал первым футболистом национальной команды за 40 лет, которому не удалось реализовать 11-метровый удар в основное или дополнительное время (без учета послематчевых пенальти) на чемпионате мира, сообщает ESPN.

На 14-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Норвегией главный арбитр Исмаил Эльфат после видеопросмотра назначил пенальти в ворота европейской команды за фол на Матеусе Кунье, однако Гимараэс не смог реализовать 11-метровый.

Игра проходит на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Бразилия — Норвегия.