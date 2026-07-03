Эмболо признан лучшим игроком матча Швейцария — Алжир на ЧМ-2026

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Алжира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В четверг Швейцария обыграла Алжира (2:0) в Ванкувере и вышла в 1/8 финала турнира. Эмболо открыл счет на 10-й минуте, а всего провел на поле 82 минуты.

В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы, которые встретятся между собой 4 июля в Канзас-Сити.