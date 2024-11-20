Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:45

Бразилия — Уругвай: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Уругвая сыграют в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

Сборные Бразилии и Уругвая встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на «Форте Нова Арене» в Салвадоре и начнется в 3.45 по московскому времени.

Матч полностью покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. С 4.00 встречу также будут показывать «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры Бразилия — Уругвай можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
20 нояб, 03:45. Fonte Nova Arena (Салвадор)
Бразилия
Уругвай

В первом круге отбора уругвайцы победили бразильцев со счетом 2:0. После 11 туров Уругвай набрал 19 очков, Бразилия — 17. В предыдущих матчах Уругвай победила Колумбию (3:2), а Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой (1:1).

Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Читайте также
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Перу: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора чемпионата мира

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости