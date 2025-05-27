Бразилия: расписание матчей сборной в июне

С кем сыграет сборная Бразилии в отборе ЧМ-2026 в июне

Сборная Бразилии в июне сыграет со сборными Эквадора и Парагвая в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Бразильцы занимают четвертое место в южноамериканской группе с 21 очком после 14 (из 18) туров.

Расписание матчей сборной Бразилии в отборе ЧМ-2026 в июне

6 июня. 3.00. Эквадор — Бразилия

11 июня. 4.45. Бразилия — Парагвай

Время начала матчей — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатом июньских игр бразильцев можно в футбольном матч-центре «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала и уступила Хорватии (1:1, пенальти — 2:4).

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.