В воскресенье, 5 июля, сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 . Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Статистика личных встреч

В официальных матчах сборные Бразилии и Норвегии встречались 1 раз. Это было в 1998 году в рамках группового этапа чемпионата мира. Тогда победу одержали норвежцы со счетом 2:1.

В рамках товарищеских матчей команды встречались трижды (одна победа и две ничьи). В 1988-м команды сыграли вничью (1:1), в 1997 году норвежцы победили бразильцев со счетом 4:2, в 2006 году соперники не смогли выявить победителя — 1:1.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.