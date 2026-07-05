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Бразилия — Норвегия: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
Фото Getty Images

Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
Норвегия

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1, команда Норвегии обыграла Кот-д`Ивуар — 2:1.

Дуглас Сантос.Бразилия — Норвегия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ

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