Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 5 июля

Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1, команда Норвегии обыграла Кот-д`Ивуар — 2:1.