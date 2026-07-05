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5 июля, 19:00

Бразилия — Норвегия: смотреть прямую трансляцию матча 1/8 финала ЧМ по футболу

5 июля Бразилия и Норвегия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Неймар и Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
Фото Getty Images

В воскресенье, 5 июля, сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 . Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
1:2
Норвегия

Сборная Бразилии в группе С заняла первое место, набрав семь очков. Команда Карло Анчелотти. В первом туре бразильцы и марокканцы сыграли вничью (1:1), затем бразильцы разгромили Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В 1/16 финала пентакампеоны одержали волевую победу над Японией (2:1).

Сборная Норвегии в группе I заняла второе место, набрав шесть очков. Команда Столе Сольбаккена проиграла французам (1:4), победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). В 1/16 финала Норвегия переиграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1.

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