Бразилия — Норвегия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу
Бразилия и Норвегия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 23.00 по московскому времени. Матч Бразилии и Норвегии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1, команда Норвегии обыграла Кот-д`Ивуар — 2:1.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
ERID:2VfnxwfdRMV