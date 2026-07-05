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Сегодня, 15:00

Бразилия — Норвегия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу

Бразилия и Норвегия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
Фото Getty Images

Бразилия и Норвегия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 23.00 по московскому времени. Матч Бразилии и Норвегии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Бразилия — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
Норвегия

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1, команда Норвегии обыграла Кот-д`Ивуар — 2:1.

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