Сборные Бразилии и Норвегии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 5 июля. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициент на матч 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия

Аналитики называют фаворитами матча Бразилию. Победа бразильцев получила котировку 1.83, (примерно 50% вероятности). Коэффициент на успех Норвегии — 4.30 (23%), на ничью — 3.75 (27%).

Прогноз экспертов

Спортивный комментатор Константин Генич

«Очень любопытная пара Бразилия — Норвегия ожидает нас в 1/8 финала ЧМ. Винисиус против Холанда, Анчелотти против Сольбаккена. Бразилия в целом очень неплохо добирает по ходу этого турнира, бывают провальные моменты. Норвегия давно не играла на чемпионатах мира, но хорошего результата уже добилась. И это исторически одна из самых неудобных команд для Бразилии, потому что бразильцы никогда Норвегию не обыгрывали. Но хоть и Норвегия доставит определенные неприятности этой Бразилии, мне кажется, все равно бразильцы больше верят в себя, чем сборная Норвегии. Думаю, Бразилия может все решить в основное время», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».