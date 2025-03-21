Бразилия забила на 9-й добавленной минуте и вырвала победу у Колумбии

Сборная Бразилии переиграла команду Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

Нападающий бразильцев Рафинья на 6-й минуте с пенальти открыл счет. Перед перерывом колумбийцы отыгрались — забил Луис Диас. Пятикратные чемпионы мира вырвали победу в добавленное время — на 90+9-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Бразилия набрала 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. Колумбия идет на 6-й строчке — 19 очков.