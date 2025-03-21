Футбол
21 марта, 05:59

Бразилия забила на 9-й добавленной минуте и вырвала победу у Колумбии

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Сборная Бразилии переиграла команду Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

Нападающий бразильцев Рафинья на 6-й минуте с пенальти открыл счет. Перед перерывом колумбийцы отыгрались — забил Луис Диас. Пятикратные чемпионы мира вырвали победу в добавленное время — на 90+9-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Бразилия набрала 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. Колумбия идет на 6-й строчке — 19 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
21 марта, 03:45. Estadio Nacional de Brasilia Mane Garrincha (Бразилиа)
Бразилия
2:1
Колумбия

Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
  • Vladislove Dobry

    Почему то таблицу никогда не публикуют . Хотя больше всего ЧМ выигрывали представители ЮА .

    22.03.2025

  • Diman_madridista

    Не Бразилия забила, а Винисиус забил

    21.03.2025

  • Adminni

    Винни пушку отменную зарядил

    21.03.2025

