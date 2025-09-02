Сборные Бразилии и Чили сыграют в 17-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 03.30 по московскому времени.

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05 сентября 2025, 03:30. Маракана (Рио-де-Жанейро)

Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).

Ключевые события игры Бразилия — Чили можно отслеживать в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

После 16 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Бразилия набрала 25 очков и занимает третье место, Чили с 10 очками расположился на последней, десятой строчке общей таблицы.