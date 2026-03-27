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27 марта, 03:05

Боливия обыграла Суринам в стыковом матче ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Диего Медина и Мелайро Богарде.
Фото Reuters

Сборная Боливии выиграла у Суринама в межконтинентальном стыковом матче чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра проходила в Мексике на стадионе ББВА.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины суринамский защитник Лиам ван Гелдерен открыл счет. В конце встречи боливийцы забили два гола за семь минут и одержали победу — отличились Мойсес Паниагуа и Мигель Терсерос.

В финале межконтинентального стыкового раунда ЧМ-2026 Боливия сыграет против Ирана. Матч состоится 31 марта в Монтеррее.

ЧМ. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Стыковые матчи. Полуфиналы.
27 марта, 02:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
Боливия
2:1
Суринам

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