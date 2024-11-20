Боливия и Парагвай сыграли вничью

Сборные Боливии и Парагвая не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

На 15-й минуте боливиец Эрвин Вака открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

На 71-й минуте Мигель Алмирон сравнял счет. За 10 минут до конца основного времени Мигелито с пенальти забил второй гол хозяев. Парагвайской команде удалось уйти от поражения благодаря забитому мячу Хулио Энсисо в добавленное время.

Парагвайцы с 17 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. Боливийцы располагаются на 7-й строчке — 13 очков.